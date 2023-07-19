Происшествия

В Волгоградской области мужчина попал в реанимацию из-за монтажной пены

Происшествия 19.07.2023 19:03
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19.07.2023 19:03


В Камышине Волгоградской области местный житель получил тяжелые травмы при взрыве баллона с монтажной пеной. Как сообщает V102.RU, 44-летний мужчина попал в реанимацию. 

— Мужчина занимался мелким ремонтом в частном доме по улице Ростовской. В момент взрыва баллона он находился в погребе, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Травму получил по собственной неосторожности, нарушил технику безопасности. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» пояснили, что пострадавшего доставили в центральную городскую больницу Камышина. 

— Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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