В Камышине Волгоградской области местный житель получил тяжелые травмы при взрыве баллона с монтажной пеной. Как сообщает V102.RU, 44-летний мужчина попал в реанимацию.

— Мужчина занимался мелким ремонтом в частном доме по улице Ростовской. В момент взрыва баллона он находился в погребе, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Травму получил по собственной неосторожности, нарушил технику безопасности.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» пояснили, что пострадавшего доставили в центральную городскую больницу Камышина.

— Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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