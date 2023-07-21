Экономика

В Волгоградской области подешевели макароны и подорожал сахар

Экономика 21.07.2023 07:07
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21.07.2023 07:07


Рост стоимости на некоторые продукты питания зафиксирован в Волгоградской области на прошлой неделе. Как сообщает V102.RU, новые данные о ценах на еду в регионе опубликовал Волгоградстат. 
В частности, в Волгоградской области стоимость сахара выросла на 2,65% - до 71,44 рубля. Среди овощей больше всего подорожала капуста. Теперь средняя цена этого овоща составляет 53,73 рубля за кг, что почти на 12% больше, чем фиксировалось на предыдущей неделе. 
Также подорожали и яблоки – на 10% (97,63 рубля за кг).
Но есть и хорошие новости для потребителя. За неделю подешевели морковь – на 5% (63,62 рубля за кг), подсолнечное масло – на 2% (107,48 рубля за литр), лук – на 6,4% (48,96 рубля). Бананы убавили в цене около 2,5% и стоят теперь в среднем 86,64 рубля за кг. 
Подешевели и макаронные изделия. Цены на вермишель снизились на 2,7% - до 53,15 рубля, а на макароны высшего сорта – на 2% (80,3 рубля). 

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