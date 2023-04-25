Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблока

В Волгоградской области накануне в больнице скончался 47-летний житель села Левчуновка. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина поступил в ЦРБ с распоротыми ногами и животом. Чудовищные травмы он получил на своем участке в частном доме.

— Продолжается процессуальная проверка. Устанавливается точная причина смерти. Тело направлено на вскрытие, — рассказали информагентству в Николаевском МрСО СУ СКР по Волгоградской области. — Мужчина скончался в больнице от полученных на собственном участке травм. Инцидент произошел 19 апреля.

Как рассказал журналистам «Высоты 102» собственный источник в правоохранительных органах, селянин попал под собственный мотоблок в огороде.

— Он вспахивал землю уже не в первый раз. Но, к сожалению, перепутал скорости и машина поехала на него. Там такой рычаг «вперед-назад» и переключение скорости лезвий. Он стоял сзади, двигался вперед, зацепил переключатель и попал под машину, которая поехала прямо на него. Там шансов никаких отпрыгнуть. Родственники сразу вызвали скорую. Он получил сочетанную травму — ему ноги сильно порезало, живот. В больнице сделали несколько операций, но он все равно скончался, — поделился источник.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, пациента доставили в Николаевскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии.

— Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в условиях реанимации, — добавили в облздраве.

Фото: архив ИА «Высота 102»