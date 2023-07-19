В Волгограде на шоссе Авиаторов мужчина разбил лицо

В Дзержинском районе Волгограда накануне произошло ДТП с участием двух легковушек. Как сообщает V102.RU, один из участников аварии разбил лицо.

— На срочный вызов незамедлительно выехала бригада скорой помощи. На Шоссе Авиаторов у остановки «Автобаза» столкнулись две легковые автомашины, — рассказали информагентству в службе скорой медицинской помощи Волгоградской области. — 73-летний водитель получил травму лица. Также среди пострадавших оказалась 86-летняя женщина. Она получила ушибы.





Уточняется, что врачи оказали помощь на месте. Участники аварии отказались от госпитализации. Однако врачи настоятельно рекомендуют в подобных случаях все же пройти обследование в медучреждение, так как велик риск отложенных последствий от полученных травм.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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