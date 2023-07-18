Два водителя поплатились за проезд на красный свет в Волгограде: видео











На камеры видеонаблюдения в Волгограде попало столкновение двух иномарок, водители которых решили проскочить на красный свет. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло днем 18 июля в Советском районе Волгограда на пересечении улиц Электролесовская и Калининградская, где столкнулись Volkswagen и Škoda.

На записи видно, как оба водителя нарушают ПДД и к чему это приводит. В результате аварии в больницу за медицинской помощью обратился водитель одной из машин. Госпитализировать его не стали.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



