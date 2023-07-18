В Волгограде задержали теневого банкира, заработавшего 14 млн рублей





В Волгограде в незаконной банковской деятельности обвиняют 40-летнего местного жителя, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он задержан за обналичивание и переводы денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого он использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Общая сумма преступного дохода, полученного им в качестве оплаты за выполнение банковских операций, по версии следствия, превысила 14 миллионов рублей. Противоправной деятельностью он занимался с 2017 по 2022 годы.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ : п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) - шесть эпизодов.

Его задержали следователи регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.



