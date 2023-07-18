В Волгограде задержали теневого банкира, заработавшего 14 млн рублей

Расследования 18.07.2023 14:39
0
18.07.2023 14:39
В Волгограде в незаконной банковской деятельности обвиняют 40-летнего местного жителя, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он задержан за обналичивание и переводы денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого он использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Общая сумма преступного дохода, полученного им в качестве оплаты за выполнение банковских операций, по версии следствия, превысила 14 миллионов рублей. Противоправной деятельностью он занимался с 2017 по 2022 годы.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ : п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) - шесть эпизодов.
Его задержали следователи регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.
СКР организовал проверку по фактам нападения собак на детей под Волгоградом после публикации «Высоты 102»18.07.2023 12:06
Расследования 18.07.2023 12:06
Подозреваемого в гибели инспектора ДПС под Волгоградом отправили в СИЗО17.07.2023 17:43
Расследования 17.07.2023 17:43
Получали задания в Сети. В Волгограде задержали поджигателей домов и квартир должников: видео17.07.2023 11:37
Расследования 17.07.2023 11:37
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели полицейского в ДТП под Волгоградом16.07.2023 17:05
Расследования 16.07.2023 17:05
СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской области15.07.2023 13:34
Расследования 15.07.2023 13:34
Опубликована расшифровка переговоров. Подробности крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской области15.07.2023 09:43
Расследования 15.07.2023 09:43
Угрозы, слезы и стихи. Семье Мелконян-Смбатян смягчили приговор по делу об убийстве риелтора в Волгограде14.07.2023 19:13
Расследования 14.07.2023 19:13
Задержанный в Волгограде за двойное убийство электромонтер дал показания: видео14.07.2023 12:33
Расследования 14.07.2023 12:33
В Волгограде задержали убийцу двоих рыбаков на Сарпинском14.07.2023 11:12
Расследования 14.07.2023 11:12
В Волгограде осужденным за мошенничество экс-чиновникам отказали в смягчении приговора14.07.2023 10:06
Расследования 14.07.2023 10:06
Погрязшего в долгах волгоградца присяжные признали виновным в убийстве из-за денег13.07.2023 16:45
Расследования 13.07.2023 16:45
После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили дело13.07.2023 14:25
Расследования 13.07.2023 14:25
В Волгограде начали проверку после падения доски с недостроя на голову мужчине12.07.2023 14:33
Расследования 12.07.2023 14:33
После смертельного ДТП с двумя погибшими в Волгоградской области возбудили дело12.07.2023 10:42
Расследования 12.07.2023 10:42
«Голова вся в крови»: присяжные вынесли вердикт забившему годовалую дочь из-за плача волгоградцу11.07.2023 17:31
Расследования 11.07.2023 17:31