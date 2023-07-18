Спорт

«Динамо-Синара» идёт в лидерах чемпионата России по пляжному гандболу

Спорт 18.07.2023 14:22
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18.07.2023 14:22


В Ставрополе  завершился второй тур чемпионата России по пляжному гандболу. Игроки «Динамо-Синары» на данном этапе после шести добытых побед располагаются на третьем месте в турнирной таблице, сообщает V102.RU.
Подопечные Анны Сидоричевой 14 июля в первом матче на пляже Краснодарского края оказались сильнее соперниц из Ростовской области в двух сетах. По 14 баллов набрали Полина Орешина и Ангелина Кириченко. В тот же день волгоградки переиграли хозяек - «Комплексную спортивную школу» со счетом 2:0.
15 июля «Синара» продолжила победную серию. Но, если с «Астраханочкой» снова удалось выиграть в двух партиях, то вот московский ЦСКА оказал достойное сопротивление. Счёт оказался равным по сетам - 1:1. Однако в серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне динамовок благодаря уверенной игре Алены Алексеевой в воротах.
В заключительный день  волгоградки снова довели дело до буллитов в игре с Московской гандбольной академией.  Команды обменялись победными партиями с минимальной разницей в счёте. «Синара» взяла первый сет - 20:19. Затем столичные гандболистки сравняли - 17:16. В серии решающих бросков «Динамо» победило - 3:2.  Подопечные Анны Сидоричевой оказались сильнее и сборной Краснодарского края.
В последнем поединке второго тура встречались два лидера данного этапа - «Синара» и хозяйки пляжа  из клуба «Ставрополье».  Первая партия осталась за волгоградками. К сожалению,  следующий сет оказался провальным для спортсменок из Волгограда, но снова все решили буллиты, которые лучше исполнили хозяйки и в итоге победили -  5:4. 
Этот триумф позволил ставропольским игрокам закрепиться на первом месте в турнирной таблице после двух туров с 26-ю набранными очками. Следом за ними располагается Московская гандбольная академия — 24 очка. В свою очередь «Динамо» идёт на третьей позиции, набрав 22 балла.
C 21 по 23 июля в Москве состоится финальный этап соревнований, где определится чемпион России и призёры турнира.
Иван Тюгаев
Фото Федерации гандбола РФ, "Ставрополь"

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