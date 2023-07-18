«Динамо-Синара» идёт в лидерах чемпионата России по пляжному гандболу





В Ставрополе завершился второй тур чемпионата России по пляжному гандболу. Игроки «Динамо-Синары» на данном этапе после шести добытых побед располагаются на третьем месте в турнирной таблице, сообщает V102.RU. В Ставрополе завершился второй тур чемпионата России по пляжному гандболу. Игроки «Динамо-Синары» на данном этапе после шести добытых побед располагаются на третьем месте в турнирной таблице, сообщает V102.RU.

Подопечные Анны Сидоричевой 14 июля в первом матче на пляже Краснодарского края оказались сильнее соперниц из Ростовской области в двух сетах. По 14 баллов набрали Полина Орешина и Ангелина Кириченко. В тот же день волгоградки переиграли хозяек - «Комплексную спортивную школу» со счетом 2:0. Подопечные Анны Сидоричевой 14 июля в первом матче на пляже Краснодарского края оказались сильнее соперниц из Ростовской области в двух сетах. По 14 баллов набрали Полина Орешина и Ангелина Кириченко. В тот же день волгоградки переиграли хозяек - «Комплексную спортивную школу» со счетом 2:0.

15 июля «Синара» продолжила победную серию. Но, если с «Астраханочкой» снова удалось выиграть в двух партиях, то вот московский ЦСКА оказал достойное сопротивление. Счёт оказался равным по сетам - 1:1. Однако в серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне динамовок благодаря уверенной игре Алены Алексеевой в воротах. 15 июля «Синара» продолжила победную серию. Но, если с «Астраханочкой» снова удалось выиграть в двух партиях, то вот московский ЦСКА оказал достойное сопротивление. Счёт оказался равным по сетам - 1:1. Однако в серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне динамовок благодаря уверенной игре Алены Алексеевой в воротах.

В заключительный день волгоградки снова довели дело до буллитов в игре с Московской гандбольной академией. Команды обменялись победными партиями с минимальной разницей в счёте. «Синара» взяла первый сет - 20:19. Затем столичные гандболистки сравняли - 17:16. В серии решающих бросков «Динамо» победило - 3:2. Подопечные Анны Сидоричевой оказались сильнее и сборной Краснодарского края. В заключительный день волгоградки снова довели дело до буллитов в игре с Московской гандбольной академией. Команды обменялись победными партиями с минимальной разницей в счёте. «Синара» взяла первый сет - 20:19. Затем столичные гандболистки сравняли - 17:16. В серии решающих бросков «Динамо» победило - 3:2. Подопечные Анны Сидоричевой оказались сильнее и сборной Краснодарского края.

В последнем поединке второго тура встречались два лидера данного этапа - «Синара» и хозяйки пляжа из клуба «Ставрополье». Первая партия осталась за волгоградками. К сожалению, следующий сет оказался провальным для спортсменок из Волгограда, но снова все решили буллиты, которые лучше исполнили хозяйки и в итоге победили - 5:4. В последнем поединке второго тура встречались два лидера данного этапа - «Синара» и хозяйки пляжа из клуба «Ставрополье». Первая партия осталась за волгоградками. К сожалению, следующий сет оказался провальным для спортсменок из Волгограда, но снова все решили буллиты, которые лучше исполнили хозяйки и в итоге победили - 5:4.

Этот триумф позволил ставропольским игрокам закрепиться на первом месте в турнирной таблице после двух туров с 26-ю набранными очками. Следом за ними располагается Московская гандбольная академия — 24 очка. В свою очередь «Динамо» идёт на третьей позиции, набрав 22 балла. Этот триумф позволил ставропольским игрокам закрепиться на первом месте в турнирной таблице после двух туров с 26-ю набранными очками. Следом за ними располагается Московская гандбольная академия — 24 очка. В свою очередь «Динамо» идёт на третьей позиции, набрав 22 балла.

C 21 по 23 июля в Москве состоится финальный этап соревнований, где определится чемпион России и призёры турнира. C 21 по 23 июля в Москве состоится финальный этап соревнований, где определится чемпион России и призёры турнира.

Иван Тюгаев

Фото Федерации гандбола РФ, "Ставрополь"



