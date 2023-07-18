«Динамо-Синара» идёт в лидерах чемпионата России по пляжному гандболу

Спорт 18.07.2023 14:22
0
18.07.2023 14:22
В Ставрополе завершился второй тур чемпионата России по пляжному гандболу. Игроки «Динамо-Синары» на данном этапе после шести добытых побед располагаются на третьем месте в турнирной таблице, сообщает V102.RU.
Подопечные Анны Сидоричевой 14 июля в первом матче на пляже Краснодарского края оказались сильнее соперниц из Ростовской области в двух сетах. По 14 баллов набрали Полина Орешина и Ангелина Кириченко. В тот же день волгоградки переиграли хозяек - «Комплексную спортивную школу» со счетом 2:0.
15 июля «Синара» продолжила победную серию. Но, если с «Астраханочкой» снова удалось выиграть в двух партиях, то вот московский ЦСКА оказал достойное сопротивление. Счёт оказался равным по сетам - 1:1. Однако в серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне динамовок благодаря уверенной игре Алены Алексеевой в воротах.
В заключительный день волгоградки снова довели дело до буллитов в игре с Московской гандбольной академией. Команды обменялись победными партиями с минимальной разницей в счёте. «Синара» взяла первый сет - 20:19. Затем столичные гандболистки сравняли - 17:16. В серии решающих бросков «Динамо» победило - 3:2. Подопечные Анны Сидоричевой оказались сильнее и сборной Краснодарского края.
В последнем поединке второго тура встречались два лидера данного этапа - «Синара» и хозяйки пляжа из клуба «Ставрополье». Первая партия осталась за волгоградками. К сожалению, следующий сет оказался провальным для спортсменок из Волгограда, но снова все решили буллиты, которые лучше исполнили хозяйки и в итоге победили - 5:4.
Этот триумф позволил ставропольским игрокам закрепиться на первом месте в турнирной таблице после двух туров с 26-ю набранными очками. Следом за ними располагается Московская гандбольная академия — 24 очка. В свою очередь «Динамо» идёт на третьей позиции, набрав 22 балла.
C 21 по 23 июля в Москве состоится финальный этап соревнований, где определится чемпион России и призёры турнира.
Иван Тюгаев
Фото Федерации гандбола РФ, "Ставрополь"
«Ротор» сыграет матч с клубом бывшего тренера волгоградцев18.07.2023 09:19
Спорт 18.07.2023 09:19
Волгоградка победно дебютировала в смешанных единоборствах UFC в Лас-Вегасе17.07.2023 20:42
Спорт 17.07.2023 20:42
Разошлись миром с «Муромом»: волгоградский «Ротор» открыл чемпионат ничьей16.07.2023 20:12
Спорт 16.07.2023 20:12
Итоги межсезонья: волгоградский «Ротор» вышел на старт нового чемпионата16.07.2023 15:18
Спорт 16.07.2023 15:18
Волгоград принимает международное ралли «Шёлковый путь»13.07.2023 20:30
Спорт 13.07.2023 20:30
Волгоградский «Ротор» завершил сбор в Минске двумя победами12.07.2023 12:36
Спорт 12.07.2023 12:36
Гандболистки «Динамо-Синары» вышли из отпуска11.07.2023 15:35
Спорт 11.07.2023 15:35
Волгоградский «Ротор» на сборах в Минске разгромил «Аланию» и «Трактор»07.07.2023 21:35
Спорт 07.07.2023 21:35
Волгоградский «Ротор» обыграл «Макслайн» в Белоруссии04.07.2023 22:10
Спорт 04.07.2023 22:10
Волгоградская бегунья Юлия Попова обогнала в Екатеринбурге соперниц из Башкирии и Челябинска03.07.2023 10:39
Спорт 03.07.2023 10:39
Волгоградский «Ротор» завершил сборы в Крымске победой и поражением30.06.2023 09:57
Спорт 30.06.2023 09:57
Уехавший из Волгограда дзюдоист Арман Адамян завоевал бронзу «Большого шлема» в Монголии26.06.2023 20:04
Спорт 26.06.2023 20:04
«Ротор» проведет первый домашний матч в Волгограде 30 июля22.06.2023 21:33
Спорт 22.06.2023 21:33
Волгоградский «Ротор» отправился на сборы в Крымск17.06.2023 14:19
Спорт 17.06.2023 14:19
В волгоградский «Ротор» приняли двух новых специалистов15.06.2023 19:59
Спорт 15.06.2023 19:59