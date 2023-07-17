В Котельниково прошел тренинг для тренеров

Экономика 17.07.2023 09:44
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17.07.2023 09:44
Навыки работы со сложными участниками и навыки убеждения отработали накануне сотрудники Гремячинского ГОКа на тренинге для тренеров по безопасности производства. Ведущими тренинга выступили Игорь Белоусов, руководитель направления Департамента охраны труда и промышленной безопасности Дивизиона Горнорудный компании ЕвроХим и Людмила Бурова, руководитель направления по обучению персонала Корпоративный университет АИМ Холдинг.
Два дня интенсивной работы на тренинге прошли на одном дыхании. Все внутренние тренеры предприятия под руководством наставников освоили дополнительные навыки тренерского мастерства. Все новые знания отработали на практике во время обучения.
-Тренинг укрепил мои теоретические знания и практические навыки. Это важно в контексте текущей работы, поскольку мы проводим обучение по поведенческим аудитам, а в дальнейшем будем обучать и по другим направлениям безопасности, важно уметь донести мысль работникам о том, насколько ответственно необходимо подходить к вопросам безопасности на производстве, — комментирует участник тренинга Бекбулат Тимирханов. — Безусловно, мероприятие полезно, потому что специалисты дают другой взгляд на основы преподавания, что и дает новый стимул для развития своих тренерских навыков.
- Основная цель тренинга – научить внутренних тренеров базовым и продвинутым основам преподавания, как работать со сложными участниками, как аргументировать, чтобы в дальнейшем сотрудники смогли доступно и понятно донести сложный материал до руководителей, - пояснил один из ведущих тренинга Игорь Белоусов.
Напомним, для обеспечения безопасности труда для работников предприятия проводится обучение, развита система наставничества, а также реализуется проект по развитию культуры безопасности. Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) - один из первых инструментов развития культуры безопасности.
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