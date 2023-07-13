«Он нес ее и плакал»: рассказ очевидца смертельного ДТП с фурой и иномаркой в Волгоградской области

После смертельного ДТП с двумя погибшими на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Журналисты редакции V102.RU пообщались с очевидцем трагедии — женщина ехала вместе со своей подругой медиком, которая оказала первую помощь пострадавшим до приезда скорой.





— Мы ехали из Волгограда. Где-то около 18.30 перед нами стала собираться небольшая пробка. Машин шесть-семь. Я ехала с подругой и ее маленьким ребенком. Она сама доктор. И тут мы увидели аварию. На встречке стояла фура и недалеко от нее искореженный Mercedes. Повсюду валялись осколки стекол, части бампера, пластик. Одну из фар откинуло на очень приличное расстояние. Просто ужас, — вспоминает женщина, пожелавшая сохранить анонимность. — Люди начали подбегать. Мы остановились. Моя подруга взяла аптечку и запретила нам выходить из машины. Она сразу же направилась к месту происшествия, я стала наблюдать издалека.





По словам волгоградки, через некоторое время со стороны Волгограда подъехала машина скорой.

— Врачи выкатили носилки. Минут через 10 прибыли сотрудники МЧС. Спасатели стали вытаскивать маленькую девочку, которая застряла в деформированной от удара машине. Она была испугана и сильно кричала. Минут через пять один из спасателей вынес на руках тело еще одной девочки в пижаме. У нее все лицо было в крови, она умерла. Взрослый мужчина, он нес ее и плакал. Потом подъехали еще три скорые, — продолжает женщина. — Женщина, которая была за рулем, ее от удара, видимо, выбросило на траву. Тем не менее, она была в сознании, даже разговаривала, сразу назвала имена и возраст детей, но состояние у нее было шоковое. Открытый перелом бедра, кость торчала, шла кровь. Моя подруга наложила жгут, остановила кровотечение. Труп мужчины тоже лежал на траве. От удара его, похоже, также выбросило из автомобиля. Пострадавший мальчик сильно стонал. У него были серьезные травмы, — рассказывает женщина. — Фура стояла пустая. Водителя внутри не было. Он помогал пострадавшим вместе со всеми. Мы поехали дальше около 19.00. На месте уже работала полиция. Стало собираться много зевак, снимали на телефоны.





Женщина утверждает, что в аварии погибли мужчина и 10-летняя девочка, а пострадали 13-летний мальчик, шестилетняя девочка и женщина-водитель.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летняя женщина за рулём Mercedes-Benz, двигаясь по трассе Р-22 со стороны Волгограда в направлении Москвы, на 880 километре при совершении обгона потеряла управление и столкнулась с направлявшейся навстречу фурой Scania. В прокуратуре региона предварительно сообщили, что 29-летняя жительница Республики Дагестан за рулем Mercedes-Benz зацепила обочину, после чего ее выбросило на встречку.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что 29-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в больнице № 25 в реанимационном отделении. Дети госпитализированы в реанимацию больницы № 7, их состояние оценивается как тяжелое.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, прокуратура Волгоградской области

Видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me

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