Происшествия

Фуру с контрафактными шоколадными яйцами и батарейками остановили в Волгограде

Происшествия 10.07.2023 12:06
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10.07.2023 12:06


Сотрудники Астраханской таможни остановили в Волгограде большегруз, который вез в Ростов-на-Дону большую партию контрафактных товаров. Об этом V102.RU сообщила пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

По ее словам, груз следовал из Казахстана. В декларации было заявлено, что перевозится кухонная посуда, но при проверке оказалось, что это не так.

- Изъято почти 50 тысяч контрафактных шоколадных яиц с сюрпризом «Маша и медведь», 280 тысяч жевательных конфет Love is и 460 тысяч батареек GP без необходимых документов, - рассказала Полякова .
Правообладатели товарных знаков подтвердили, что продукция не является оригинальной.

Возбуждено три дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств  индивидуализации товаров). Отправителю батареек грозит уголовная ответственность по ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).
Фото: пресс-служба Астраханской таможни 

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