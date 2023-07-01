В Волгоградской области отметили День ветеранов боевых действий до принятия закона

В Волгоградской области начали отмечать День ветеранов боевых действий до установления официальной памятной даты. Как сообщает V102.RU, в частности, некоторые главы муниципалитетов выступили с поздравлениями по этому поводу. В других районах прошли памятные мероприятия. Так, в Палласовском районе сегодня, 1 июля, в городском парке у обелиска "Огонь славы" собрались ветераны боевых действий из местного объединения воинов-афганцев.
Они почтили память наших земляков, павших в "горячих точках", и героев Великой Отечественной войны, возложили венки и цветы к обелиску, почтили павших минутой молчания. Участники возложения вспомнили и о героях СВО.
Напомним
, V102.RU ранее сообщало об инициативе депутатов Волгоградской облдумы установить 1 июля памятную дату – День ветеранов боевых действий. В регпарламенте ссылаются на опыт других регионов и считают, что новая памятная дата станет частью патриотического воспитания. Соответствующий законопроект в регионе пока не принят. Фото администрации Палласовского района VK.com