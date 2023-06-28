В Волгоградской области 1 июля станет Днем ветеранов боевых действий

Депутаты Волгоградской областной думы хотят установить новую памятную дату в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на законопроект, предлагается 1 июля сделать Днем ветеранов боевых действий.

Депутаты подчеркивают, что в настоящее время отдельной памятной даты, объединяющей ветеранов боевых действий разнообразных военных кампаний, на федеральном уровне не установлено.

– Мы чествуем и вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны – 9 мая, отдаем дань памяти воинов-интернационалистов - 15 февраля. Но наша земля, наш регион могут и должны гордиться своими защитниками, мы должны знать и помнить каждого земляка, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, в том числе в современных военных конфликтах: контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действия в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии, в ходе специальной военной операции. Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий нашего региона, подчеркнув важность признания их заслуг перед обществом, повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших героев-земляков, – говорится в пояснительной записке.

Также депутаты подчеркивают, что 1 июля День ветеранов боевых действий уже отмечается в восьми регионах страны – в Севастополе, Саратовской, Московской, Ленинградской, Иркутской, Белгородской, Амурской областях и в республике Коми.

– Ветераны и ветеранское движение нашего региона, которое каждый день пополняется участниками специальной военной операции, также достойны отдельной памятной даты, посвященной признанию их заслуг, – цитата из документа.

Авторами законопроекта стали депутаты областной думы Алексей Логинов и Александр Кузьмин. Разработчики предлагают финансировать мероприятия, связанные с установлением новой памятной даты, за счет областного и муниципальных бюджетов, а также за счет других источников.