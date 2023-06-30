Экономика

Средняя зарплата в Волгоградской области в 2022 году превысила 44 тысячи рублей

Экономика 30.06.2023 21:21
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30.06.2023 21:21


Среднемесячная заработная плата работников в Волгоградской области за 2022 год увеличилась по сравнению с 2021 годом на 13,4% и составила 44242 рубля. Однако реальная заработная плата жителей региона  за 2022 год выросла  незначительно – всего на 0,5%. Такие данные, передает V102.RU, сообщает Волгоградстат. При этом Волгоградская область оказалась в числе трех регионов ЮФО, где зафиксирован рост этого показателя наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью. В других субъектах Южного федерального округа реальная зарплата снизилась. Больше всего – в Севастополе (почти на 7%).
Наиболее высокий уровень заработной платы работников  в Волгоградской области в 2022 году наблюдался в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых, финансовую и страховую деятельность,  профессиональную, научную и техническую деятельность.


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