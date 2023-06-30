Среднемесячная заработная плата работников в Волгоградской области за 2022 год увеличилась по сравнению с 2021 годом на 13,4% и составила 44242 рубля. Однако реальная заработная плата жителей региона за 2022 год выросла незначительно – всего на 0,5%. Такие данные, передает V102.RU, сообщает Волгоградстат. При этом Волгоградская область оказалась в числе трех регионов ЮФО, где зафиксирован рост этого показателя наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью. В других субъектах Южного федерального округа реальная зарплата снизилась. Больше всего – в Севастополе (почти на 7%).