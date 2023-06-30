Расследования

Труп 17-летнего юноши после выпускного бала нашли под окнами дома в Волгограде

Расследования 30.06.2023 10:25
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30.06.2023 10:25


В Волгограде утром 30 июня под окнами многоквартирного дома в Тракторозаводском районе обнаружили мертвым 17-летнего юношу. Трагедия, сообщает ИА «Высота 102», произошла на улице Николая Отрады. 

По информации экстренных служб, сообщение об обнаружении трупа парня поступило около в промежутке между 06.00 и 07.00 утра сегодня. Без признаков жизни молодой человек был найден возле дома №24А по указанной улице. 

– К сожалению, шансов спасти пострадавшего не было. Причиной смерти стало падении с высоты. Вероятнее всего, юноша выпал из окна или с балкона на девятом этаже, – сообщили «Высоте 102» в экстренных службах. 

Известно, что погибший молодой человек закончил гимназию №16. 30 июня он вернулся домой около пяти утра с выпускного бала, проходившего в одном из ресторанов в Ворошиловском районе Волгограда. 

В СУ СК России по Волгоградской области происшествие с участием несовершеннолетнего оставили без комментариев. 

Фото: Яндекс.Карты

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