В Волгограде утром 30 июня под окнами многоквартирного дома в Тракторозаводском районе обнаружили мертвым 17-летнего юношу. Трагедия, сообщает ИА «Высота 102», произошла на улице Николая Отрады.

По информации экстренных служб, сообщение об обнаружении трупа парня поступило около в промежутке между 06.00 и 07.00 утра сегодня. Без признаков жизни молодой человек был найден возле дома №24А по указанной улице.

– К сожалению, шансов спасти пострадавшего не было. Причиной смерти стало падении с высоты. Вероятнее всего, юноша выпал из окна или с балкона на девятом этаже, – сообщили «Высоте 102» в экстренных службах.

Известно, что погибший молодой человек закончил гимназию №16. 30 июня он вернулся домой около пяти утра с выпускного бала, проходившего в одном из ресторанов в Ворошиловском районе Волгограда.

В СУ СК России по Волгоградской области происшествие с участием несовершеннолетнего оставили без комментариев.

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