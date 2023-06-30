В Волгограде УФСБ разоблачило собирающего секретную информацию полицейского

Волгоградский облсуд признал виновным 40-летнего сотрудника правоохранительных органов, причастного к незаконному получению сведений, составляющих гостайну. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, деятельность сотрудника была пресечена в 2022 году.

– Полицейский по роду деятельности имел доступ к закрытой информации, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – В ходе проведения обыска в рамках ранее возбужденного уголовного дела по месту жительства мужчины на личных электронных средствах были обнаружены электронные копии незаконно полученных документов, составляющих государственную тайну.

Следственным отделом УФСБ России в отношении представителя правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК России.

Вину в содеянном преступлении обвиняемый признал в полном объеме и содействовал расследованию уголовного дела.

Полицейский получил два года условно. Приговор вступил в законную силу.