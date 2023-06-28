Происшествия

В Волгоградской области пастух ускакал от своего работодателя на краденом коне

Происшествия 28.06.2023 14:28
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28.06.2023 14:28


Полицейские задержали подозреваемого в краже жеребца. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД по Волгоградской области,  в конце апреля хозяин животноводческой точки в Николаевском районе обратился в полицию после исчезновения 57-летнего работника вместе с конем.

По словам фермера, у нового сотрудника не было постоянного места жительства, но животновод его пожалел и предложил ему работу пастуха. «Отблагодарил» его работник своеобразно – однажды исчез, да еще и прихватил с собой жеребца стоимостью в 100 тысяч рублей. 

Накануне, 27 июня, всадника удалось задержать в Иловлинском районе. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что с наступлением весны ему захотелось сменить место жительства. Устав от Николаевского района, он решил обосноваться в Иловлинском, где устроился на новую работу.

Все это время краденый конь был с ним. Однако животное находилось в истощенном состоянии. Жеребца уже вернули хозяину, а мужчина, склонный к перемене мест, осваивает новое место жительства – он находится под стражей. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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