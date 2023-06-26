В Волгограде пропал 86-летний дедушка с дезориентацией

Происшествия 26.06.2023 21:38
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26.06.2023 21:38
В Волгограде разыскивают пенсионера, имеющего проблемы со здоровьем. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», 86-летний Владимир Николаевич Воробьев ушел из дома накануне, 25 июня, и пропал. Проблема усугубляется тем, что пенсионер не ориентируется в пространстве.
Приметы пропавшего пенсионера - рост 167 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
Был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки, темно-синюю спортивную кофту.
Всем, кто видел мужчину, просьба сообщить по телефону 89061679444.
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