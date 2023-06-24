Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области снизились до 11,8 миллиона

Экономика 24.06.2023 09:17
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24.06.2023 09:17
В Волгоградской области объем зарплатной задолженности уменьшился до 11,8 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, на 1 июня 2023 года снижение составило 22,5%. Больше всего долгов среди регионов ЮФО накоплено по-прежнему в Крыму – 23,5 миллиона рублей. При этом за месяц в этом субъекте долги по зарплате уменьшились на 36,3%.Заметнее всего выросли долги в Севастополе – рост составил 12,9% (до 10,7 миллиона рублей). В Краснодарском крае перед работниками нет никакой задолженности.
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