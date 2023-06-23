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Тамбовчан, заключивших в Волгограде контрактов на полмиллиарда, подозревают в махинациях на 37 млн

Главное 23.06.2023 16:10
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23.06.2023 16:10


В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 37 миллионов рублей при капремонте 19 многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе. Выиграв торги, подрядная компания  получила многомиллионный аванс, но за работу фактически так и не бралась. Факт совершенного преступления вскрылся во время прокурорской проверки, сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

По информации Чередининой, в феврале 2022 года между УНО «Региональный фонд капремонта» и коммерческой организацией в общей сложности было заключено три контракта со сроком исполнения до 15 ноября 2022 года. 37 миллионов – такова авансовая сумма, которую фонд перевел на счет компании.  

После получения бюджетных средств в качестве аванса, подрядчик так и не провел капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, – сообщила официальный представитель прокуратуры региона. – По восьми многоквартирным домам к ремонтным работам подрядчик не приступал вообще, а по 11-ти выполнено от 5 до 12 % запланированных работ. При этом полученными в рамках авансирования денежными средствами подрядчик распорядился по своему усмотрению, потратив их, в том числе, на приобретение дорогостоящего автомобиля иностранного производства.


На основании материалов прокуратуры следователи возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. 

Как стало известно ИА «Высота 102», конкретных подозреваемых пока в этом уголовном деле нет – оно возбуждено по факту мошенничества. Между тем, речь идет о подрядной организации из Тамбова – ООО «Тамбовская строительная компания». Организация работает на рынке стройуслуг с 2007 года – уже на протяжении 16 лет. Однако, согласно открытым данным, начиная с 2022 года фирма испытывает определенные трудности – с ООО менее чем за полтора года расторгнуто уже пять договоров. Более того, компания внесена в Реестр недобросовестных поставщиков. 

Добавим, что, по данным системы СПАРК, с ООО «Тамбовская строительная компания» в 2022 году фондом капремонта было заключено договоров на общую сумму 199 618 129 рублей. 

Согласно СПАРК, до сих пор исполняются контракты, подписанные тамбовской стройфирмой в 2022 году на ремонт в Волгоградской области Светлоярской и Ленинской ЦРБ (42 467 531 рублей), Чернышковской и Палласовской ЦРБ (67 598 141 рублей), а также корпуса медколледжа на ул. Казахской в Волгограде (195 134 338 рублей). 

Таким образом, общая сумма, которую тамбовчане планировали освоить в Волгоградской области, составляет 504 818 139 рублей. 

Добавим, что в 2022 году фирма, о которой идет речь, также заключила госконтракты с ФССП России на капремонт помещений в здании в Москве,  а также на ремонт бассейна в ведомственном санатории. Это единственные два договора за прошлый год, который уже исполнены тамбовскими строителями. 

Фото: прокуратура Волгоградской области

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