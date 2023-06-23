Общество

Губернатор Бочаров отменил режим повышенной готовности в регионе из-за COVID-19

Общество 23.06.2023 14:16
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23.06.2023 14:16


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 23 июня, подписал постановление, которым отменил режим повышенной готовности, объявленный в регионе в 2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст опубликованного в открытом доступе постановления №319. 

Постановляю отменить с 00 ч 00 мин. 23 июня 2023 года режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы — Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – говорится в первом пункте постановления за подписью главы региона. 

Вторым пунктом Андрей Бочаров распорядился признать утратившими силу все постановления, опубликованные с 15 марта 2020 года за предыдущие три года. 


В третьем пункте постановления №319 сообщается, что в силу оно вступает со дня официального опубликования – то есть уже сегодня.  

По последним данным оперативного штаба Волгоградской области, в Волгограде и области выявлено с начала пандемии 273 990 случаев заражения, инфекция унесла жизни 6919 волгоградцев. 

В настоящее время до сих пор отмечаются случаи заболевания. Так, за неделю 12 по 18 июня в Волгоградской области COVD-19 был выявлен у 65 человек, включая троих детей. На предыдущей неделе в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 82-летня жительница Михайловки. 

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