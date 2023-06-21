Экономика

Волгоградцам предлагают работу в Индонезии и Китае за треть миллиона

Экономика 21.06.2023 07:58
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21.06.2023 07:58


В топ дорогих вакансий в Волгограде попала работа за границей. Об этом  сообщает V102.RU со ссылкой на исследование hh.ru.
Самую высокую зарплату в июне – от 272 250 руб., - в Волгоградской области предлагают комбайнеру категории F. Комбайнер должен трудиться на сборе кукурузы, пшеницы и подсолнуха.  Среди требований к кандидату - умение проводить техобслуживание (подготовить комбайн «под себя»). Комбайнера обещают бесплатно кормить и предоставляют корпоративное жилье. 
На втором месте - предложение для научного сотрудника в Харбинский инженерный университет с зарплатой от 250 000 до 350 000 руб. до вычета налогов. Кандидату предлагают переезд в китайский город Циндао. Однако требования высокие  - ученая степень кандидата наук или PhD, полученная в престижных Университетах внутри страны или за рубежом, глубокие знания в области физики, химии или инженерных наук, а также свободное владение английским. Знание китайского не обязательно. 
На третьем месте – предложение для капитана-механика речного флота в судоходную компанию в Индонезии (интернациональная компания с российским менеджментом).  Зарплата - от 230 000 до 300 000 руб. на руки. Знание английского и индонезийского языков «приветствуются дополнительно». Компания предоставляет жилье в Индонезии.
Также в пятерку самых дорогих и интересных предложений июня в Волгоградской области вошла вакансия директора строительной компании в Волгограде с зарплатой от 200 000 руб. на руки. Среди требований к кандидату - умение работать с большим объемом информации, системность, требовательность, ответственность, организаторские навыки. Замыкает рейтинг предложение для шеф-повара в ресторан Волгограда с зарплатой 150 000 руб. на руки. Среди задач сотрудника – подбор персонала и увеличение прибыли ресторана.
 

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