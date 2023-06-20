Депутаты Государственной думы Российской Федерации сегодня, 20 июня, приняли поправки в федеральный закон, которыми в России устанавливаются основания для освобождения от уголовной ответственности участников специальной военной операции.

– Согласно документу, к уголовной ответственности не будут привлекать мобилизованных и людей, которые подписали контракт с Российской армией в период мобилизации или военного положения, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести, – сообщили в Госдуме. – Освободиться от ответственности и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы (по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья и др.). Контролировать поведение военных до погашения судимости будут воинские части.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст закона, распространяется он на следующие категории лиц:

лица, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых осуществляется предварительное следствие. Исключение в данном случае составляют подозреваемые статьям: по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; чч. 1 и 2 ст. 220 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ, в том числе повлекшие тяжкие последствия; ч.1 ст. 221 УК РФ – хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, ч.1 ст. 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации;





лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, совершившие преступления, в отношении которых осуществляется предварительное расследование;





лица, имеющие судимость. Исключение в данном случае составляют осужденные за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренных пунктом «а» части третьей, пунктом «б» части четвертой, частью пятой статьи 131 УК РФ, пунктом «а» части третьей, пунктом «б» части четвертой, частью пятой статьи 132, частями третьей–шестой статьи 134 УК РФ, частями третьей - пятой статьи 135 УК РФ, либо преступлений, предусмотренных статьями 205 - 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 2751, 276 - 280, 281 - 2813, 2821 - 2823, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, приговоры по делам которых вступили в законную силу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в том числе лица, отбывшие наказание или условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания.

(по совокупности приговоров, –), – говорится в новом законе.

Новый закон распространяется на случаи, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области до 30 сентября 2022 года.