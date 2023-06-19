Экономика

В Волгоградской области в мае подскочила инфляция из-за роста турпотока

Экономика 19.06.2023 20:24
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19.06.2023 20:24


Годовая инфляция в Волгоградской области в мае 2023 года несколько ускорилась и составила 1,70% после 1,61% в предыдущем месяце. Влияние оказали произошедшее с начала года ослабление рубля, восстановление потребительской активности в сегменте непродовольственных товаров и увеличение турпотока в регионе. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовало сегодня, 19 июня, волгоградское отделение Центробанка РФ. При этом эксперты отметили, что инфляция в регионе была ниже уровня по Южному федеральному округу (2,66%) и по России в целом (2,51%).
В мае снижение цен на продовольствие усилилось в годовом выражении до 1,97% после 1,65% в апреле. На эту тенденцию повлияло удешевление зерна, из-за чего сократились издержки производителей молока.  В итоге сыр подешевел в годовом выражении, а годовое снижение цен на сметану, творог и сливочное масло усилилось. Также из-за хорошего урожая и расширения предложения муки подешевели сладости – кексы, рулеты, шоколадные конфеты и печенье.
В то же время непродовольственные товары продолжили дорожать – в мае годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился до 1,55% после 1,35% в апреле.
Произошедшее с начала года ослабление рубля и некоторое увеличение потребительской активности в регионе привели к ускорению годового роста цен на легковые автомобили. Кроме того, из-за превышения спроса над предложением на внутреннем рынке выросли оптовые цены на моторное топливо.
- Спрос на бензин на оптовом рынке увеличился в ожидании изменения параметров демпферного механизма с 1 июля 2023 года (и возможного снижения объема компенсирующих выплат). Это привело к ускорению роста розничных цен на автомобильный бензин и вслед за ним – росту цен на газовое моторное топливо, - пояснили в банке.
Эксперты также отметили продолжающийся прирост цен в сфере услуг. Он вырос в мае  0,76 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9,64%. Аналитики объяснили это более масштабным празднованием Дня Победы в Волгограде и повышенным интересом туристов к проводимым здесь мероприятиям. Из-за чего увеличился  спрос на билеты в регион.
- По данным органов исполнительной власти, туристический поток в регионе во время майских праздников вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. В результате цены на перелеты в самолетах экономкласса возросли в годовом выражении, а годовой рост цен на проезд железнодорожным транспортом ускорился, - резюмировали в волгоградском отделении центробанка.
Также аналитики заявили о продолжении роста цен на медицинские услуги. Это происходит из-за увеличения затрат на импортные расходники, удорожания иностранного оборудования и  стоимости его обслуживания вследствие ослабления рубля и усложнения логистических цепочек, прокомментировали в финансовом учреждении.


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