В Волгоградскую область в июле прибудет делегация из Ирана





Власти Волгоградской области достигли договоренности о визите в регион делегации из иранской провинции Мазандаран. Как сообщили V102.RU в администрации региона, перспективы расширения экономического взаимодействия рассмотрели Андрей Бочаров, министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Казем. Стороны договорились о проведении очередной рабочей поездки представителей Ирана в Волгоградскую область — дата визита, а также программа будут проработаны дополнительно. По сведениям источника информагентства, иранцы прибудут в регион уже в начале июля. Власти Волгоградской области достигли договоренности о визите в регион делегации из иранской провинции Мазандаран. Как сообщили V102.RU в администрации региона, перспективы расширения экономического взаимодействия рассмотрели Андрей Бочаров, министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Казем. Стороны договорились о проведении очередной рабочей поездки представителей Ирана в Волгоградскую область — дата визита, а также программа будут проработаны дополнительно. По сведениям источника информагентства, иранцы прибудут в регион уже в начале июля.

На форуме также прошли встречи главы региона с федеральными чиновниками.

На форуме также прошли встречи главы региона с федеральными чиновниками.

Фото сайта администрации Волгоградской области



Между тем, делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым завершает работу на площадках Петербургского международного экономического форума.- Проведены серьезные переговоры, подписаны соглашения. Цели, которые мы перед собой ставили, достигнуты. Уверен, что результаты работы дадут серьезный импульс для реализации многих масштабных инвестпроектов на территории Волгоградской области — а это рабочие места; возможность укрепить налоговую базу, создать дополнительные условия для развития региона в целом, - подвел итоги поездки на форум Андрей Бочаров.Напомним, на ПМЭФ-2023 была достигнута договоренность о запуске производства метанола с участием китайских инвесторов. Власти региона также будут взаимодействовать с КАМАЗом в сфере развития горэлектротранспорта, обновления коммунальной техники, с ведущими банками в области ИТ-технологий.