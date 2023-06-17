Экономика

В Волгоградскую область в июле прибудет делегация из Ирана

Экономика 17.06.2023 12:17
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17.06.2023 12:17


Власти Волгоградской области достигли договоренности о визите в регион делегации из иранской провинции Мазандаран. Как сообщили V102.RU в администрации региона, перспективы расширения экономического взаимодействия рассмотрели Андрей Бочаров, министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Казем. Стороны договорились о проведении очередной рабочей поездки представителей Ирана в Волгоградскую область — дата визита, а также программа будут  проработаны дополнительно. По сведениям источника информагентства, иранцы прибудут в регион уже в начале июля.
Между тем, делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым завершает работу на площадках Петербургского международного экономического форума.
- Проведены серьезные переговоры, подписаны соглашения. Цели, которые мы перед собой ставили, достигнуты. Уверен, что результаты работы дадут серьезный импульс для реализации многих масштабных инвестпроектов на территории Волгоградской области — а это рабочие места; возможность укрепить налоговую базу, создать дополнительные условия для развития региона в целом, - подвел итоги поездки на форум Андрей Бочаров.
Напомним, на ПМЭФ-2023 была достигнута договоренность о запуске производства метанола с участием китайских инвесторов. Власти региона также будут взаимодействовать с КАМАЗом в сфере развития горэлектротранспорта, обновления коммунальной техники, с ведущими банками в области  ИТ-технологий.
На форуме также прошли встречи главы региона с федеральными чиновниками.
Фото сайта администрации Волгоградской области


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