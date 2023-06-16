В Волгограде выбрали место для студенческого кампуса за 24 млрд рублей









В Волгограде определили территорию, где будет построен современный университетский кампус на 4500 мест, сообщает V102.RU.

- Проект решения, разработанный администрацией Волгограда, касается будущей территории межуниверситетского кампуса. Это участок в Тракторозаводском районе, ограниченный улицами Михайлова и Тракторостроителей, - сообщили в гордуме Волгограда.

Здесь появятся четыре жилых блока, физкультурно-оздоровительный центр, корпус лабораторий, гостиница, конгресс-центр, крытая оранжерея, спортивные площадки, парковки и пр. Ориентировочный объем инвестиций - 24 миллиарда рублей.

Изменения планируются внести в Правила землепользования и застройки. Депутаты профильного комитета гордумы поддержали проект решения, который будет включен в повестку ближайшего заседания представительного органа.

В гордуме пояснили, что изменения Правил землепользования и застройки даст возможность Волгограду стать участником национального проекта «Наука и университеты» и возвести в северной части областного центра современный студенческий городок. О его создании в Волгограде еще летом прошлого города заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодыми архитекторами.

Сеть современных университетских кампусов в России планируют создать к 2030 году по поручению президента РФ. Соответствующее постановление о создании инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» было принято правительством РФ в июле 2021 года. Утверждены и правила предоставления господдержки на строительство университетских кампусов.

- Чтобы войти в крупный федеральный проект, Волгоград должен выполнить ряд условий, в том числе принять соответствующие поправки в Карту градостроительного зонирования, - пояснили в гордуме.



