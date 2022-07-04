Город в городе: в Волгограде показали проект студенческого кампуса

Губернатор Волгоградской области сегодня, 4 июля, анонсировал строительство в Волгограде студенческого кампуса, которым смогут пользоваться не только студенты и сотрудники ссузов и вузов, но и школьники, а также жители и гости регионального центра.

Как сообщает ИА «Высота 102» территория, на которой будет построен кампус, пока не выбрана. Однако сегодня волгоградцам представили его предварительный проект.





– На территории кампуса планируется создать ряд объектов социальной инфраструктуры, – сообщили информагентству в администрации Волгоградской области. – Так, проектом предусмотрено возведение единых общественных пространств для студентов, спортивных сооружений, ботанического сада, гостиницы и конгресс-холла.





Напомним, что впервые идея строительства студенческого кампуса была озвучена губернатором Волгоградской области на встрече с молодыми архитекторами 26 июня. Подтвердил намерения Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания 4 июля. Глава региона поставил задачу специалистам профильных ведомств совместно с Минобрнауки России проработать вопрос и представить предложения. Предполагается, что на территории кампуса студенты, преподаватели и сотрудники вузов смогут проживать и участвовать в образовательных, культурно-досуговых, спортивных и других программах.