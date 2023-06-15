В волгоградский «Ротор» приняли двух новых специалистов

Спорт 15.06.2023 19:59
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15.06.2023 19:59
На место уволившегося Александра Нагорного пришел новый старший тренер «Ротора». Как сообщили V102.RU в клубе, им стал Дмитрий Безняк.
46-летний Дмитрий Безняк трудился ассистентом главного тренера в «Луче», «СКА-Энергии», «Анжи», «Арарате». Работал c Алексеем Стукаловым в «Велесе» и «Уфе».
Напомним, Александр Нагорный покинул на днях «Ротор» в связи с истечением трудового договора.
Также в клуб на должность врача принят Валерий Ткаченко. Специалисту 62 года, он – коренной волгоградец, закончил Волгоградский государственный медицинский университет. С 1992 по 1996 год работал в «Роторе». Также трудился в липецком «Металлурге», воронежском «Факеле», «Тоболе», «Астане» и КАМАЗЕ. С 2020 года был врачом в футбольном клубе «Велес».
Фото СК "Ротор" VK.com
Фото СК "Ротор" VK.com
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