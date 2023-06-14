Будет привлечена авиация. В шести районах Волгоградской области бьются с саранчой

В Волгоградской области продолжают сражаться с саранчой. Как сообщает V102.RU, в шести районах региона уже локализована часть очагов.

— В Волгоградской области от саранчи обработано 2069 гектаров, — пояснили информагентству в пресс-службе администрации области. — Часть очагов локализовали в Быковском, Среднеахтубинском, Палласовском, Старополтавском, Ленинском и Иловлинском районах.

Уточняется, что в планах — обработать еще такое же количество территорий по мере достижения насекомыми оптимальной для этого стадии развития.

Чиновники уверяют, что сил и средств достаточно, так как действует введенный в отдельных районах режим повышенной готовности. Помимо прочего, под обработку подпадают прилегающие к сельхозземлям и населенным пунктам участки.

— 14 июня локализуют небольшой очаг в Иловлинском районе возле хутора Краснодонского с привлечением наземной техники. Если потребуется, будет задействована авиация, — добавили в обладмине.

Сообщается, что ситуация с распространением саранчи на контроле волгоградского филиала «Россельхозцентра», а также профильных областных и муниципальных служб. Угрозы для продовольственной безопасности нет. Выявленные очаги имеют мизерную площадь от общего объема земель сельхозназначения.

Напомним, что Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчи. В Волгоградской области против пехоты вредителей вышли бойцы с ранцами.

Фото: администрации Волгоградской области

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