Общество

Будет привлечена авиация. В шести районах Волгоградской области бьются с саранчой

Общество 14.06.2023 19:06
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14.06.2023 19:06


В Волгоградской области продолжают сражаться с саранчой. Как сообщает V102.RU, в шести районах региона уже локализована часть очагов. 

— В Волгоградской области от саранчи обработано 2069 гектаров, — пояснили информагентству в пресс-службе администрации области. — Часть очагов локализовали в Быковском, Среднеахтубинском, Палласовском, Старополтавском, Ленинском и Иловлинском районах.

Уточняется, что в планах — обработать еще такое же количество территорий по мере достижения насекомыми оптимальной для этого стадии развития. 

Чиновники уверяют, что сил и средств достаточно, так как действует введенный в отдельных районах режим повышенной готовности. Помимо прочего, под обработку подпадают прилегающие к сельхозземлям и населенным пунктам участки. 

— 14 июня локализуют небольшой очаг в Иловлинском районе возле хутора Краснодонского с привлечением наземной техники. Если потребуется, будет задействована авиация, — добавили в обладмине. 

Сообщается, что ситуация с распространением саранчи на контроле волгоградского филиала «Россельхозцентра», а также профильных областных и муниципальных служб. Угрозы для продовольственной безопасности нет. Выявленные очаги имеют мизерную площадь от общего объема земель сельхозназначения.

Напомним, что Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчи. В Волгоградской области против пехоты вредителей вышли бойцы с ранцами

Фото: администрации Волгоградской области

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