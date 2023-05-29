Общество

Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчи

Общество 29.05.2023 11:37
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29.05.2023 11:37


Еженедельное оперативное совещание в начале недели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил 29 мая ходу посевной кампании. По информации главы региона, в районах уже на 100% выполнен плану по севу зерновых, завершаются посевные работы по кукурузе, техническим культурам и подсолнечнику. Перед профильными ведомствами поставлена задача вовремя завершить все работы, а также защитить посевы от саранчи. 

Как сообщил Андрей Бочаров, общая площадь сева в волгоградской области 2023 году составляет 3,3 млн га. Из них 501,5 тыс.га – это зерновые культуры, 853,2 тыс.га – технические культуры, остальное: кормовые и овощные культуры, а также бахчевые. 

– В настоящее время работы проведены на площади порядка 80% от плана, – подчеркнул губернатор. – Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области оказывается в плановом порядке. На поддержку отрасли уже направлено более 2 млрд. рублей. 

Состояние озимых культур в Волгоградской области на сегодня оценивается как хорошее и удовлетворительное, выполняется подкормка озимого клина минеральными удобрениями.

Руководителям профильного блока совместно с главами муниципальных образований Андрей Бочаров поручил: 

– в оптимальные агротехнические сроки, с учетом погодных условий, завершить весенние полевые работы; 

 обеспечить необходимый объем работ по защите будущего урожая от вредителей. Отдельное внимание уделить мониторингу ситуации по саранчовым вредителям для своевременного выполнения комплекса защитных мероприятий на посевах; 

 активизировать подготовку к уборочной кампании 2023 года; 

 продолжить подготовку чистых паров с целью накопления оптимального запаса влаги в почве; 

 в полном объеме обеспечить финансирование программ поддержки сельского хозяйства и реализации приоритетных проектов развития в волгоградском АПК; 

 подготовить и провести Президиум Совета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Волгоградской области, на котором будут подведены итоги весенней посевной кампании, а также будет рассмотрен ход плановых работ по мелиорации сельскохозяйственных земель.

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