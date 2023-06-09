Режим повышенной готовности из-за саранчи ввели в Волгоградской области





В четырех районах Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за расплодившейся саранчи, сообщает V102.RU. По информации администрации региона, это превентивная мера, которая позволит мобилизовать силы и средства, обеспечить постоянное взаимодействие всех структур и оперативно реагировать на ситуацию.

- С учетом периода развития насекомых (особи достигли той стадии, когда препараты наиболее действенны) такой режим введен в Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах. В ближайшие дни там обработают 3 тыс. га. При необходимости аналогичные решения могут быть приняты и в других муниципальных образованиях, - сообщили в обладминистрации.

В регионе ведется постоянный мониторинг ситуации с саранчой. В этом году это насекомое расплодилось в ряде районов, но, как отмечают специалисты, благодаря обработкам территорий в предыдущие годы площадь распространения саранчи за 10 лет сократилась в 15 раз.

Действие режима повышенной готовности позволяет сельхозтоваропроизводителям вернуть до 99% средств, потраченных на закупку необходимых для борьбы с саранчой препаратов. Прием документов для предоставления субсидий будет осуществляться комитетом сельского хозяйства Волгоградской области с 20 июля по 30 ноября. Более подробную информация можно узнать на сайте комитета.

На сегодняшний день обработки проведены на площади 300 га, включая муниципальные земли и поля, находящиеся в пользовании у сельхозтоваропроизводителей. Угрозы для продовольственной безопасности региона нет: очаги выявлены на площади, не превышающей 0,08% от всего объема земель сельхозназначения субъекта.

Фото: администрации Волгоградской области

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