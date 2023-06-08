Под Волгоградом против пехоты саранчи вышли бойцы с ранцами

В Волгоградской области в четырех районах обрабатывают территории от расплодившейся саранчи, которая еще не встала на крыло. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Россельхозцентра, сотрудники, оснащенные ранцевыми опрыскивателями, сегодня, 8 июня, боролись с вредителем в Краснодонском сельском поселении Иловлинского района.

– Данные очаги не сконцентрированы на полях с посевами. В частности, саранча кулигами (плотные скопления личинок - Прим.ред.) передвигается вдоль железнодорожной полосы, – рассказывают специалисты.

Обработки проводятся также в Палласовском, Быковском и Среднеахтубинском районах. Ведутся они поэтапно. На данный момент обработаны уже 300 га территории. Здесь локализованы очаги, где саранча достигла той стадии развития, когда препараты наиболее действенны.

– Саранчовые, как и другие насекомые, являются одним из звеньев экологической цепочки. Полное истребление невозможно, однако профильные службы нацелены на локализацию отдельных очагов и снижения численности особей, – поясняют в управлении.

Благодаря таким обработкам за последние 10 лет в Волгоградской области территория распространения саранчи сократилась в 15 раз.

Фото: Россельхозцентр