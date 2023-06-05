Под Волгоградом уничтожают расплодившуюся возле хуторов саранчу

Общество 05.06.2023 09:45
0
05.06.2023 09:45
В Волгоградской области опрыскивают химикатами территории, зараженные саранчой. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Россельхозцентра, на сегодняшний день отдельные обработки идут на полях Быковского, Среднеахтубинского и Палласовского районов — там насекомые достигли той стадии развития, когда действие препаратов наиболее эффективно. Здесь саранча уже вышла из кубышек, но еще не встала на крыло.
В зону обработки попали и участки, расположенные рядом с населенными пунктами. Так, локализованы небольшие очаги вредителей возле хуторов Белужино-Колдаиров и Авилов Иловлинского района.
Глава района Иван Гель уточнил, что общая площадь обработки составила 50 га. Были задействованы трактора с цистернами, использовались и ранцевые опрыскиватели.
Сегодня, 5 июня, от вредителей обработают порядка 20 га вблизи Гончаровского сельского поселения Палласовского района.
Специалисты АПК региона считают, что характер распространения саранчовых, количество и масштабы очагов говорят о том, что продовольственной безопасности региона ситуация не угрожает. Ситуацию с саранчовыми в регионе они называют контролируемой.
По данным Россельхозцентра, площадь выявленных очагов в Волгоградской области составляет всего сотые доли процента от общего объема земель сельхозназначения. Системные обработки территорий привели к тому, что за последние 10 лет этот показатель сократился в 15 раз.
В Волгоградской области, напомним, сельхозтоваропроизводителям компенсируют затраты, понесенные на борьбу с этим вредителем. Этим занимается региональный комитет сельского хозяйства.
Фото: Россельхозцентр
«Ростелеком» открывает программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов05.06.2023 14:20
Общество 05.06.2023 14:20
15 лет вместе: в Волгограде жителям ЖК «Новый Свет» подарили парклет и устроили праздник05.06.2023 14:04
Общество 05.06.2023 14:04
Губернатор Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки погасить долги за ЖКУ05.06.2023 11:50
Общество 05.06.2023 11:50
Детям в Котельниково подарили бесплатное представление Волгоградского ТЮЗа05.06.2023 11:26
Общество 05.06.2023 11:26
Под Волгоградом сельскую власть озадачили бесхозяйным скотомогильником05.06.2023 10:49
Общество 05.06.2023 10:49
В детском центре «Рассвет» в Даниловском районе Волгоградской области началась первая смена05.06.2023 10:24
Общество 05.06.2023 10:24
Под Волгоградом 44-летняя женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя05.06.2023 09:47
Общество 05.06.2023 09:47
Под Волгоградом на танкодроме обкатывают новый Т-90А05.06.2023 09:17
Общество 05.06.2023 09:17
Отпуск в кредит выбирают трое из 100 волгоградцев05.06.2023 07:59
Общество 05.06.2023 07:59
«Уже зарегистрированы смертельные случаи»: врач развеяла мифы о безопасности вейпов04.06.2023 21:01
Общество 04.06.2023 21:01
Прокуратура после жалоб заинтересовалась секс-шопом в центре Волгограда04.06.2023 17:47
Общество 04.06.2023 17:47
Прошел 200 метров и пропал: в Волгограде ищут 22-летнего парня со шрамом под глазом04.06.2023 16:38
Общество 04.06.2023 16:38
Под контролем Нептуна. Волгоградцев зовут в ЦПКиО искать клад и прокатиться на фламинго04.06.2023 14:19
Общество 04.06.2023 14:19
«Такой у нас менталитет — ругать все свое»: белоруска рассказала о плюсах и минусах Волгограда04.06.2023 13:02
Общество 04.06.2023 13:02
«Из-за дождей могут пойти на второй круг»: когда в Волгоградской области завершится нашествие мошки04.06.2023 08:41
Общество 04.06.2023 08:41