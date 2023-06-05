Под Волгоградом уничтожают расплодившуюся возле хуторов саранчу





В Волгоградской области опрыскивают химикатами территории, зараженные саранчой. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Россельхозцентра, на сегодняшний день отдельные обработки идут на полях Быковского, Среднеахтубинского и Палласовского районов — там насекомые достигли той стадии развития, когда действие препаратов наиболее эффективно. Здесь саранча уже вышла из кубышек, но еще не встала на крыло.

В зону обработки попали и участки, расположенные рядом с населенными пунктами. Так, локализованы небольшие очаги вредителей возле хуторов Белужино-Колдаиров и Авилов Иловлинского района.

Глава района Иван Гель уточнил, что общая площадь обработки составила 50 га. Были задействованы трактора с цистернами, использовались и ранцевые опрыскиватели.













Сегодня, 5 июня, от вредителей обработают порядка 20 га вблизи Гончаровского сельского поселения Палласовского района.

Специалисты АПК региона считают, что характер распространения саранчовых, количество и масштабы очагов говорят о том, что продовольственной безопасности региона ситуация не угрожает. Ситуацию с саранчовыми в регионе они называют контролируемой.

По данным Россельхозцентра, площадь выявленных очагов в Волгоградской области составляет всего сотые доли процента от общего объема земель сельхозназначения. Системные обработки территорий привели к тому, что за последние 10 лет этот показатель сократился в 15 раз.

В Волгоградской области, напомним, сельхозтоваропроизводителям компенсируют затраты, понесенные на борьбу с этим вредителем. Этим занимается региональный комитет сельского хозяйства.

Фото: Россельхозцентр