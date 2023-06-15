Чиновники и казначеи судятся из-за денег, потраченных на досрочное завершение ремонта моста Волжской ГЭС





В Волгоградской области продолжаются судебные тяжбы из-за 3 миллионов рублей, потраченных на ремонт моста на Волжской ГЭС два года назад. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, иск в суд вновь подал комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, который просит признать незаконным и отменить предписание Управления Федерального казначейства по Волгоградской области о возврате переплаты в размере 3 миллионов рублей.

УФК Волгоградской области выявили это в ходе проверки соблюдения порядка и условий предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверялся период расходования средств в 2020-2021 годах. Казначеи установили, что комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского в 2021 году принял к оплате за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета акты о приеме выполненных работ за период с 16 по 30 октября 2020 года. Их стоимость была рассчитана с учетом применения индекса-дефлятора на 2021 год, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ в 2020 году на общую сумму 3 006 797 рублей. Казначейство потребовало устранить эти нарушения.

В свою очередь комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, чтобы исполнить предписание, потребовал эти деньги с ООО «Рисна», с которым был заключен муниципальный контракт на ремонт мостового комплекса на Волжской ГЭС. Подрядчик отказался возвращать указанную сумму, пояснив, что работы выполнены и оплачены в соответствии с условиями заключенного контракта, а более раннее выполнение рассматриваемой части работ способствовало более раннему открытию движения на социально-значимом объекте инфраструктуры, в связи с чем у заказчика отсутствуют основания для пересмотра уровня инфляции и применения индексов-дефляторов фактически выполненных оплаченных по контракту работ. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал позицию ООО «Рисна». Решение вступило в законную силу.

Чтобы исполнить предписание УФК, чиновники Волжского вновь обратились в суд.

- Истец указывает, что единственной возможностью восстановить нарушенные права административного органа является обращение в суд с настоящим исковым заявлением. Поэтому просить суд признать незаконным и отменить предписание управления, - пояснили в пресс-службе арбитражного суда региона.

По данному делу назначено предварительное судебное заседание.

Напомним , капитальный ремонт объекта начался в 2019 году. Масштабная реконструкция сооружения, которое не приводилось в порядок несколько десятков лет, проходила поэтапно и завершилась досрочно в августе 2021 года.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области