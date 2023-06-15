Чиновники и казначеи судятся из-за денег, потраченных на досрочное завершение ремонта моста Волжской ГЭС
Экономика 15.06.2023 06:54
0
15.06.2023 06:54
В Волгоградской области продолжаются судебные тяжбы из-за 3 миллионов рублей, потраченных на ремонт моста на Волжской ГЭС два года назад. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, иск в суд вновь подал комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, который просит признать незаконным и отменить предписание Управления Федерального казначейства по Волгоградской области о возврате переплаты в размере 3 миллионов рублей.
УФК Волгоградской области выявили это в ходе проверки соблюдения порядка и условий предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверялся период расходования средств в 2020-2021 годах. Казначеи установили, что комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского в 2021 году принял к оплате за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета акты о приеме выполненных работ за период с 16 по 30 октября 2020 года. Их стоимость была рассчитана с учетом применения индекса-дефлятора на 2021 год, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ в 2020 году на общую сумму 3 006 797 рублей. Казначейство потребовало устранить эти нарушения.
В свою очередь комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, чтобы исполнить предписание, потребовал эти деньги с ООО «Рисна», с которым был заключен муниципальный контракт на ремонт мостового комплекса на Волжской ГЭС. Подрядчик отказался возвращать указанную сумму, пояснив, что работы выполнены и оплачены в соответствии с условиями заключенного контракта, а более раннее выполнение рассматриваемой части работ способствовало более раннему открытию движения на социально-значимом объекте инфраструктуры, в связи с чем у заказчика отсутствуют основания для пересмотра уровня инфляции и применения индексов-дефляторов фактически выполненных оплаченных по контракту работ. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал позицию ООО «Рисна». Решение вступило в законную силу.
Чтобы исполнить предписание УФК, чиновники Волжского вновь обратились в суд.
- Истец указывает, что единственной возможностью восстановить нарушенные права административного органа является обращение в суд с настоящим исковым заявлением. Поэтому просить суд признать незаконным и отменить предписание управления, - пояснили в пресс-службе арбитражного суда региона.
По данному делу назначено предварительное судебное заседание.
Напомним, капитальный ремонт объекта начался в 2019 году. Масштабная реконструкция сооружения, которое не приводилось в порядок несколько десятков лет, проходила поэтапно и завершилась досрочно в августе 2021 года.
Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
В Волгограде модернизировали котельную, снабжающую горячей водой и теплом больницу №2515.06.2023 12:08
Экономика 15.06.2023 12:08
Инициатива модернизировать программу льготного автокредитования прозвучала на ПМЭФ-202315.06.2023 11:01
Экономика 15.06.2023 11:01
В Волгоградской области цены на пропан взлетели до 27 рублей15.06.2023 10:43
Экономика 15.06.2023 10:43
Волгоградская делегация во главе с Андреем Бочаровым начала работу на ПМЭФ-202314.06.2023 18:28
Экономика 14.06.2023 18:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке14.06.2023 14:51
Экономика 14.06.2023 14:51
ВТБ: в 2023 году продажи ипотеки в России впервые превысят 6 трлн рублей14.06.2023 11:23
Экономика 14.06.2023 11:23
Герман Греф спрогнозировал рост российской экономики14.06.2023 10:56
Экономика 14.06.2023 10:56
Мошенники рассылают жертвам «удостоверения сотрудников банка»14.06.2023 10:31
Экономика 14.06.2023 10:31
В Волгограде в топ дорогих вакансий вошли врачи и водители14.06.2023 08:17
Экономика 14.06.2023 08:17
Pay-сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года13.06.2023 18:20
Экономика 13.06.2023 18:20
Заводу «Метеор» в Волжском не удалось обжаловать наказание за угрозу срыва оборонзаказа13.06.2023 16:01
Экономика 13.06.2023 16:01
Потребительская активность россиян выросла на 11%13.06.2023 10:56
Экономика 13.06.2023 10:56
Дефицит кадров в Волгоградской области достиг пика с начала 2023 года13.06.2023 09:17
Экономика 13.06.2023 09:17
Эксперты: волгоградцы могут накопить на 60-метровую квартиру за 5 лет13.06.2023 08:41
Экономика 13.06.2023 08:41
Каждый девятый ипотечный заемщик в Волгоградской области оформил налоговый вычет онлайн09.06.2023 15:18
Экономика 09.06.2023 15:18