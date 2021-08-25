Движение по всем полосам на Волжской ГЭС откроют без церемоний

Общество 25.08.2021 10:12
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25.08.2021 10:12
Все полосы на мосту на Волжской ГЭС будут открыты для проезда автомобильного транспорта во второй половине дня 25 августа. Информацию об этом подтвердили в администрации Волгоградской области. Торжественных мероприятий по этому случаю не запланировано. Движение запустят сразу же после окончания необходимых мероприятий для организации безопасного проезда.
Капитальный ремонт дорожного полотна полностью завершен досрочно, работы в подмостовой части продолжатся до ноября. Это не повлияет на движение автомобилей.
Задачу полностью открыть мост на Волжской ГЭС до конца текущей недели поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании в минувший понедельник. В настоящее время движение здесь осуществляется только по двум полосам.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.
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