В Волгограде нашли наехавшего на 3-летнего ребенка самокатчика: видео

Полицейские установили личность водителя электросамоката, который сбил ребенка и скрылся в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 19-летний студент одного из волгоградских техникумов. Он доставлен в отдел полиции для опроса.

Напомним, происшествие случилось 9 июня на Аллее героев. Около одиннадцати часов вечера напротив дома №4 молодой человек на желтом электросамокате наехал на ребенка и покинул место ДТП. Ребенка с травмами доставили в больницу.

На видеокадрах, предоставленных полицейскими, отчетливо видно, как студент сбивает ребенка, смотрит на него и продолжает движение. Очевидно, что задержанный и не планировал оказать пострадавшему помощь. На опросе в отделе полиции свое бегство он объяснил тем, что «испугался последствий».



Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области