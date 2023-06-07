«Две недели назад спустили письмо»: в аэропорту Волгограда ужесточили регистрацию пассажиров из-за антитеррора

Волгоградцы, которые запланировали отпуск и поездки с детьми, столкнулись с неожиданной проблемой в аэропорту. Как рассказали V102.RU горожане, на самолеты не пускают детей с ламинированными свидетельствами о рождении.

– Это просто ужас, мы не могли улететь на море, – пишут разгневанные волгоградцы в родительских чатах. – Сказали, что свидетельства о рождении нельзя ламинировать. Весь отпуск теперь коту под хвост! Но мы уже летали по таким документам с детьми в прошлом году. Это просто издевательства над людьми!

Между тем, в волгоградском аэропорту пояснили, что никаких новшеств в процедуре досмотра документов не придумано и речь не идет об ужесточении этих правил.

– Согласно ФЗ «Об актах гражданского состояния» ламинирование документов является нарушением закона. В случае утраты, порчи, ламинирования необходимо получить повторное свидетельство в органах записи актов гражданского состояния, – пояснили в пресс-службе аэропорта.





При этом здесь подчеркнули, что данный закон действует с 1997 года. Соответствующая информация размещена и на сайте аэропорта, и на сайтах авиакомпаний в разделах для пассажиров, путешествующих с детьми, заверили в пресс-службе. В частности, сообщение, обнародованное на сайте авиакомпании S7, гласит: «Обратите внимание, что в свидетельстве о рождении не должно быть никаких исправлений и оно не должно быть заламинировано».

Возникшие проблемы в пресс-службе аэропорта объяснили также увеличением пассажиропотока в связи с наступлением лета и каникул. Если во время учебного года родители редко брали детей в поездки, то сейчас в сезон отпусков количество несовершеннолетних пассажиров увеличилось.





Между тем, в зоне предполетного контроля корреспонденту V102.RU подтвердили, что несколько дней назад в аэропорту в очереди пассажиров наблюдался накал страстей.

– Люди возмущались, что их не пускали на самолет из-за заклеенных документов, – пояснили здесь. – Кого-то действительно разворачивали. Это все связано с ужесточением правил перелетов.

На стойке регистрации пассажиров в волгоградском аэропорту корреспонденту V102.RU пояснили, что, действительно, заламинированные свидетельства о рождении и свидетельства о браке не могут считаться подлинным документом для прохождения на борт самолета. Собеседник корреспондента, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что это связано с неким распоряжением в рамках усиления мероприятий по антитеррору.

– Недели две назад мы получили соответствующее письмо, - пояснил источник, отказавшись выдать подробности.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU