В Волгоград вертолетом доставили обварившегося кипятком 4-летнего ребенка





В ожоговом центре больницы №25 в Волгограде оказывают помощь 4-летнему мальчику, который обварился кипятком. Как сообщили V102.RU в облздраве, ребенка доставили из Алексевского района вертолетом санитарной авиации. Известно, что ребенок находился дома вместе с матерью и получил ожоги, когда она отвлеклась.

Маленького пациента госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ, куда вызвали бригаду санитарной авиации.

- На сегодняшний день ребенок получает помощь в отделении, его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, - рассказали в облздраве.

С начала года санитарная авиация региона эвакуировала из районов Волгоградской области 22 ребенка, в том числе трех детей в возрасте до одного года. Всего было эвакуировано в опорные учреждения Волгограда и Волжского 110 пациентов.

Фото из архива ИА «Высота 102»



