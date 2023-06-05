Происшествия

В Волгоград вертолетом доставили обварившегося кипятком 4-летнего ребенка

Происшествия 05.06.2023 18:38
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05.06.2023 18:38


В ожоговом центре больницы №25 в Волгограде оказывают помощь 4-летнему мальчику, который обварился кипятком. Как сообщили V102.RU  в облздраве, ребенка доставили из Алексевского района вертолетом санитарной авиации. Известно, что ребенок находился дома вместе с матерью и получил ожоги, когда она отвлеклась.
Маленького пациента госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ, куда вызвали бригаду санитарной авиации. 
- На сегодняшний день ребенок получает помощь в отделении, его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, - рассказали в облздраве.
С начала года санитарная авиация региона эвакуировала из районов Волгоградской области 22 ребенка, в том числе трех детей в возрасте до одного года. Всего было эвакуировано в опорные учреждения Волгограда и Волжского 110 пациентов.
Фото из архива ИА «Высота 102» 

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