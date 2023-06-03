В Волгограде началась проверка регионального фонда капремонта





Аудиторы ООО «АФ «ФОТУР» проверят в Волгоградской области финансовую (бухгалтерскую) отчетность регионального фонда капремонта за 2022 год. Как сообщает V102.RU, эта организация в конце мая текущего года была признана победителем конкурсного отбора специализированной организации для проведения обязательного аудита доходов и расходов фонда капремонта, аккумулирующего на спецсчетах взносы собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Заявки подали две аудиторские организации - ООО «АФ «ФОТУР» из г.Волжский Волгоградской области и ООО «АГ» из Самары. Конкурсная комиссия, оценив документы, признала победителем аудиторскую организацию из Волжского. Она проведет свою работу за 180 тысяч рублей. ООО «АГ» заявляли 195 тысяч.

Напомним , что начальная цена договора с исполнителем составляла 226 тысяч 666 рублей. Такие проверки регионального оператора, отметим, являются ежегодными и обязательными. В предыдущие годы по итогам проверок работа фонда признавалась удовлетворительной.

Целями аудита, как указано в конкурсной документации, является получение достаточной уверенности в отсутствии существенных искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности регоператора вследствие недобросовестных действий или ошибки.

Ранее ООО «АФ «ФОТУР» уже побеждало в аналогичном конкурсе.