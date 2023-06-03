Экономика

В Волгограде началась проверка регионального фонда капремонта

Экономика 03.06.2023 18:45
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03.06.2023 18:45


Аудиторы ООО «АФ «ФОТУР» проверят в Волгоградской области финансовую (бухгалтерскую) отчетность регионального фонда капремонта за 2022 год. Как сообщает V102.RU, эта организация в конце мая текущего года была признана победителем конкурсного отбора специализированной организации для проведения обязательного аудита доходов и расходов фонда капремонта, аккумулирующего на спецсчетах взносы собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Заявки подали две аудиторские организации - ООО «АФ «ФОТУР» из г.Волжский Волгоградской области и ООО «АГ» из Самары. Конкурсная комиссия, оценив документы, признала победителем аудиторскую организацию из Волжского. Она проведет свою работу за 180 тысяч рублей. ООО «АГ» заявляли 195 тысяч. 
Напомним, что начальная цена договора с исполнителем составляла 226 тысяч 666 рублей. Такие проверки регионального оператора, отметим, являются ежегодными и обязательными. В предыдущие годы по итогам проверок работа фонда признавалась удовлетворительной.
Целями аудита, как указано в конкурсной документации, является получение достаточной уверенности в отсутствии существенных искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности регоператора вследствие недобросовестных действий или ошибки.
Ранее ООО «АФ «ФОТУР» уже побеждало в аналогичном конкурсе. 

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