Экономика

Аудиторы проверят фонд капремонта Волгоградской области

Экономика 02.05.2023 20:53
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02.05.2023 20:53


В Волгоградской области объявлен конкурс по отбору аудиторской организации, которая проверит годовую финансовую отчетность регионального фонда капремонта за 2022 год, сообщает ИА «Высота 102».
Такая проверка, напомним, является для фонда капремонта ежегодной и обязательной. Начальная цена договора с исполнителем составляет 226 тысяч 666 рублей. В ходе аудита нужно будет изучить финансово-хозяйственную деятельность фонда, расходы, проверить соответствие бухгалтерской отчетности фонда действующему законодательству и т.д. Целями аудита, как указано в конкурсной документации, является получение достаточной уверенности в отсутствии существенных искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности регоператора вследствие недобросовестных действий или ошибки.
Работы должны быть выполнены за 10 календарных дней, при условии, что вся необходимая для этого документация будет предоставлена исполнителю своевременно.

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