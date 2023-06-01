На трассе Волгоград-Москва в ДТП с корейским кроссовером и КАМАЗом погиб мужчина











Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось сегодня в Новониколаевском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 1 июня около двух часов дня на 661 км. автодороги Р-22 «Каспий». Здесь столкнулись КАМАЗ с полуприцепом и автомобиль «СсангЙонг» с прицепом.





В результате ДТП водитель кроссовера от полученных травм скончался, его пассажирка доставлена в больницу.









На месте аварии работают экипажи отдельного батальона ДПС Областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела МВД.





Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме, уточнили в главке.



