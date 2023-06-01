На трассе Волгоград-Москва в ДТП с корейским кроссовером и КАМАЗом погиб мужчина

Происшествия 01.06.2023 16:41
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01.06.2023 16:41
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось сегодня в Новониколаевском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 1 июня около двух часов дня на 661 км. автодороги Р-22 «Каспий». Здесь столкнулись КАМАЗ с полуприцепом и автомобиль «СсангЙонг» с прицепом.
В результате ДТП водитель кроссовера от полученных травм скончался, его пассажирка доставлена в больницу.
На месте аварии работают экипажи отдельного батальона ДПС Областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела МВД.
Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме, уточнили в главке.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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