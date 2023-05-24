На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»

В Волгоградской области водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и врезался на обочине в столб, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Судя по фотографиям с места происшествия, огонь полностью уничтожил транспортное средство.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 936-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» около 14.48. Управлял автомобилем 23-летний водитель. Молодому мужчине удалось вовремя покинуть кабину.

– В результате ДТП и возгорания жертв и пострадавших нет, – сообщили в главке МВД России.





Движение на трассе осуществляется в штатном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области