Происшествия

На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»

Происшествия 24.05.2023 17:33
0
24.05.2023 17:33


В Волгоградской области водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и врезался на обочине в столб, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Судя по фотографиям с места происшествия, огонь полностью уничтожил транспортное средство. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 936-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» около 14.48. Управлял автомобилем 23-летний водитель. Молодому мужчине удалось вовремя покинуть кабину. 

– В результате ДТП и возгорания жертв и пострадавших нет, – сообщили в главке МВД России. 


Движение на трассе осуществляется в штатном режиме. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.05.2023 18:05
Происшествия 24.05.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 13:04
Происшествия 24.05.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 11:57
Происшествия 24.05.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 11:14
Происшествия 24.05.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 10:27
Происшествия 24.05.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 10:08
Происшествия 24.05.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 09:56
Происшествия 24.05.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2023 08:25
Происшествия 24.05.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2023 19:25
Происшествия 23.05.2023 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2023 11:45
Происшествия 23.05.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2023 09:54
Происшествия 23.05.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 19:40
Происшествия 22.05.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 14:11
Происшествия 22.05.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 11:51
Происшествия 22.05.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 10:28
Происшествия 22.05.2023 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:53
Директор волгоградского филиала Tele2 вошел в число топ-менеджеров года в сфере связиСмотреть фотографии
19:20
Суд оштрафовал 20-летнего волгоградца на 100 тысяч за гей-пропагандуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде Концессии устраняют течь на водопроводеСмотреть фотографии
18:05
Водителя кроссовера избили в Волгограде за наезд на ребенка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»Смотреть фотографии
17:08
«Сбили на глазах всей команды»: в Волгограде объявили сбор помощи сбитому «Нивой» 13-летнему спортсменуСмотреть фотографии
16:20
Напавшего с ножом на выпускницу школьника отправили в СИЗО и к психиатрамСмотреть фотографии
16:06
Из спецназа ФСИН на СВО. В Волгоград после ранения вернулся боец «Бессмертного Сталинграда»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области на остановке задержали мужчину с обрезом ружьяСмотреть фотографии
15:57
Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об открытии ЕНС для всех физических лицСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде закупили 20 новых электробусов для жителей ЖК «Долина»Смотреть фотографии
13:52
Андрей Кикоть выслушал жильцов опасного дома на ул. Жолудева в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Был завернут в одеяло. В Волгограде у жилого дома нашли мумифицированный трупСмотреть фотографии
12:39
Волгоградских приставов заподозрили в незаконной продаже земли с торговСмотреть фотографии
12:38
Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»Смотреть фотографии
12:08
Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть побывал в гостях у жильцов аварийных домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
На станции «Бакинская» в Волгограде под товарняк попал молодой пареньСмотреть фотографии
11:20
«Спешил домой, видимо»: на водителя «Нивы» после страшного ДТП с школьником в Волгограде завели уголовное делоСмотреть фотографии
11:14
«Шумела, потом — притихла»: в Волгограде с 9-го этажа выпала женщинаСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 4-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиляСмотреть фотографии
10:08
Наезд самокатчика на 52-летнюю женщину в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде накрыли подпольное производство левой водки «Пять озер» и «Беленькой»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:25
Волонтеры разыскивают пропавшего 2 мая 59-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
08:08
На северо-восточные районы Волгоградской области опустился густой туманСмотреть фотографии
07:50
«Все еще в реанимации»: в Волгограде прооперировали сбитого «Нивой» школьникаСмотреть фотографии
22:20
«Вход бесплатный»: в Волгограде 24 мая стартует юношеский футбольный турнир УЕФАСмотреть фотографии
21:42
«Бесились и зажигали»: волгоградские выпускники после линеек оторвались в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:20
Возбуждено уголовное дело о нападении выпускника на одноклассницу в волгоградской школеСмотреть фотографии
20:09
В Волгоградской области за неделю 22 человека заболели гриппомСмотреть фотографии
 