Стоимость приобретенной в ипотеку недвижимости снизилась на 6%

Экономика 24.05.2023 16:20
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24.05.2023 16:20
В мае средняя сумма сделки с жильем, приобретаемым в ипотеку ВТБ, достигла 6,7 млн рублей, сократившись с начала года почти на 6%. По прогнозам экспертов банка, на фоне завершения «околонулевых» программ и смещения интереса россиян в сторону вторичного жилья в ближайшей перспективе стоимость недвижимости продолжит корректироваться.
Основной вклад в снижение средней стоимости сделки, по оценке банка, внес первичный рынок. Если в январе клиенты приобретали объекты в новостройках в среднем за 8,6 млн рублей, то в мае – за 8 млн рублей (– 6,6% с начала года). В то же время в сегменте вторичной недвижимости средняя сумма сделки увеличилась с 5,8 до 6,1 млн рублей, что связано со смещением спроса клиентов в сторону готового жилья.
- После ограничения «околонулевой» ипотеки комиссия застройщиков за снижение ставки по кредиту стала существенно ниже. На этом фоне произошло значительное сокращение средней суммы сделки на рынке новостроек. Дополнительный вклад в динамику вносит стремление девелоперских компаний оперативно реализовать объекты в уже сданных в эксплуатацию домах: по нашим данным, в ряде случаев размер дисконта может доходить до 40%. В то же время в результате увеличивающегося спроса цены на «вторичку» растут. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе заемщики продолжат смещать интерес в сторону готового жилья, что будет влиять на динамику стоимости квадратного метра и возвращать рынок к балансу спроса и предложения, – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
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