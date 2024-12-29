



Волгоградцев предупредили о рисках использования петард несовершеннолетними. Как сообщает ИА «Высота 102», предостережение последовало после происшествия в торговом центре Нижнего Новгорода, где подростку оторвало пальцы руки.

По информации МЧС, 13-летний мальчик получил травму от зажженной петарды на фуд-корте в торговом центре, расположенном на улице Бетанкура. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что в Волгоградской области с 29 декабря введен запрет на запуск фейерверков и петард. Однако на их продажу запрет не распространяется. В связи с этим профильные органы обращаются к жителям Волгоградской области с призывом оградить детей от покупки и использования потенциально опасных предметов.