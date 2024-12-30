В Котово устранили вторую аварию на водоводе

В Котово Волгоградской области завершены ремонтные работы на водоводе Филино-Котово, передает ИА «Высота 102», ссылаясь на главу района Олега Кузьмина.
- Система заполняется водой,
- написал глава в соцсетях сегодня, 30 декабря.
Жители встретили новость с осторожным оптимизмом, предположив, что на этом предновогодние сюрпризы не закончатся, учитывая состояние коммунальных сетей в городе.
Напомним, первая течь на водопроводе была обнаружена в субботу, 28 декабря. После ее ликвидации произошла вторая авария. Вода только-только стала доходить до домов, как снова пропала.
Власти заявили об организации подвоза ресурса. По словам Олега Кузьмина, накануне коммунальщики выехали по 30 адресам и доставили жителям 8 кубометров воды.
Фото Олега Кузьмина t.me