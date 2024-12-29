Происшествия

«Вышла за бананами»: в Волжском пенсионерка умерла около магазина

Происшествия 29.12.2024 16:12
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29.12.2024 16:12


В Волжском Волгоградской области пожилая женщина скончалась посреди улицы на глазах у десятков прохожих. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось около одного из магазинов на улице Горького.

– Женщине стало плохо, ей не хватало воздуха, – рассказали очевидцы. – Люди вызвали скорую помощь, но, когда приехала неотложка, женщина уже умерла.

По словам свидетелей, пенсионерка вышла из дома, чтобы купить бананы. При этом, как рассказали очевидцы, раньше женщина торговала на местном рынке вязаными носками. Однако уже несколько месяцев ее никто не видел – она не выходила из дома из-за плохого самочувствия и жаловалась на сердце.

Информация уточняется в СУ СК по Волгоградской области.

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