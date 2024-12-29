В Волгоградской области появилось 90 заправок для электрокаров





В Волгоградской области за 2024 год построили 40 заправок для электромобилей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной администрации, за два года, таким образом, в регионе введено в строй 90 таких заправочных станций.

По информации регионального центра энергоэффективности, в областном центре насчитывается 43 станции, остальная часть приходится на Волгоградскую область. В регионе практически во всех городских округах и муниципальных районах имеются устройства для подзарядки автомобилей с электрическим двигателем.