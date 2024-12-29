В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с использованием «трояна»





Мошенники начали использовать новую версию банковского «трояна» NGate для обмана россиян. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Согласно приведенным сведениям, мошенники звонят жертве и предлагают получить различные соцвыплаты или другую финансовую поддержку. Далее злоумышленники просят скачать вредоносный файл под видом приложения «Госуслуги», Центробанка или одного из популярных банков. После запуска приложения пользователя для верификации просят приложить банковскую карту к телефону и ввести PIN-код.

В это время с мобильного телефона происходит считывание данных карт и их передача преступникам.

- Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных. Будьте бдительны, - предупреждают россиян в МВД.