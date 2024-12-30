Волгоградец получил двое суток ареста за фальстарт Нового года

Мировой судья назначил волгоградцу 2 суток ареста за появление в общественном месте в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство. Как сообщили V102.RU в суде, днем 29 декабря 52-летний Роман Б. распивал алкоголь около одного из домов в Дзержинском районе.
За совершение административного правонарушения он был привлечен к ответственности. На суде мужчина раскаялся в своем поведении и признался, что считал допустимым пить около дома.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 82 Дзержинского судебного района Волгограда от 30 декабря 2024 года Роман Б. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде 2 суток административного ареста.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.