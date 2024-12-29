Самой оригинальной в Волгограде назвали елку, собранную «Ночными волками» из запчастей

Сегодня, 29 декабря, в Волгограде завершился фестиваль «Добро-елка». В ЦПКиО выбрали самое оригинальное новогоднее дерево – им стала елка мотоклуба «Ночные волки» в исполнении художника Александра Филинова.

Отметим, что в ходе праздника главные волшебники зимы – Дед Мороз и Снегурочка – оказались рядом с главной сценой Центрального парка культуры и отдыха на мотоцикле в сопровождении квадроциклов. Все желающие посетители фестиваля смогли на них покататься, а ребятам из реабилитационного центра «Теплый дом», «Волжский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и Городищенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних участники мотоклуба «Ночные волки» вручили подарки.

В финале праздника в ЦПКиО зажгли холодные фонтаны, а школа-студия «Сотворчество» выступила с хореографическим шоу.