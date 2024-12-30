Общество 30.12.2024 12:38
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30.12.2024 12:38
Траурный митинг прошел сегодня, 30 декабря, у мемориала, установленного на месте подрыва троллейбуса 15А на улице Качинцев в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую думу, к мемориалу пришли родные, близкие и коллеги погибших пассажиров, общественники, представители силовых структур и власти, депутаты.Напомним, 30 декабря 2013 года рядом с домом № 122 по улице Качинцев в троллейбусе №15А прогремел взрыв. В результате теракта, устроенного смертником, погибли 16 человек, более 20 пассажиров получили ранения.
Сегодня на митинге прозвучали имена всех погибших.
Накануне в Волгограде вспоминали жертв теракта в здании железнодорожного вокзала в Волгограде.
Фото: гордума Волгограда t.me
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